Недалеко от города Умань на заправке, расположенной у шоссе, был найден мужчина с явными следами побоев – он сказал, что был в рабстве, но ему удалось сбежать, передает "Информ-UA".

По данным, предоставленным Яной Сикорской на своей странице в социальной сети Facebook, ее друзья подвозили молодого человека по имени Степан до Киева, и он рассказал жуткую историю своей жизни.

По словам Степана, он был воспитанником детдома, откуда потом перебрался жить в специализированный интернат. Именно там человек, занимающий руководящую должность, забрал у него и у других сирот все документы и телефоны. Это было сделано с целью передачи людей в рабство, всего около 11 человек.

Фото: facebook.com/yana.sikorskaya.92

Как сообщается, Степан находился в рабстве на протяжении приблизительно двух лет: его домом в это время служил сарай, он работал не покладая сил, еду давали раз в день. Также он рассказал о том, что поначалу он был не один, а с женщиной, однако, в один из дней ее увезли и больше он ее никогда не видел.

25-летний парень смог сбежать - "хозяева " устроили пьянку и были не в состоянии смотреть за ним, он кинулся в бега. В течение недели он скитался по лесу а затем пришел на заправку, где ему попались неравнодушные люди, оказавшие помощь.

Именно они помогли ему с оформлением в одно из киевских медучреждений. Согласно заключению врачей, у него многочисленные побои и переломаны четыре ребра.

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