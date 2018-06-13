В ходе торгов в среду, 13 июня цены на нефть марок Brent и WTI начали расти. Увеличение биржевой стоимости черного золота началось после того, как министерство энергетики США сообщило о резком сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по Киеву повысилась на $0,39 - до $76,27 за баррель, передает Интерфакс.

Нефть WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,12 - до $66,48 за баррель.

По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,14 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов на 833 тыс. баррелей, а аналитики ожидали сокращения показателя на 1,25 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 2,27 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 1 млн баррелей и 500 тыс. баррелей соответственно.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, сократились на 687 тыс. баррелей.

Добыча в Штатах подскочила на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд - 10,9 млн б/с.

При этом импорт нефти сократился на 247 тыс. б/с, до 8,1 млн б/с, а экспорт подскочил на 316 тыс. б/с, до в 2,03 млн б/с.

Отмечается, что спрос на бензин подскочил на минувшей неделе на 10% и составил максимальные в истории 9,88 млн б/с.

Как сообщала "Страна", с начала 2018 года Украина увеличила импорт нефти более чем на треть. По данным Государственной фискальной службы, нефть импортировали на $205,489 млн.

Напомним, что Украина выставит на аукцион девять нефтегазовых участков.