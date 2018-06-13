Банкам и финучреждениям упростили порядок проведения операций по обмену валют.

С этой целью постановлением НБУ от 07 июня 2018 года № 63 внесены изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Они вступают в силу с 1 июля 2018 года.

Банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменных операциях не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Соответственно банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по согласию клиента банк получит возможность не оформлять клиенту бумажный документ.

В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, который печатается РРО. В дальнейшем они смогут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только кассовым чеком и не будут выдавать квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции.

При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. грн.

Банкам и финучреждениям также предоставляется возможность проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлено шестимесячный переходный период. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

Для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения также получают возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменным операциям в виде электронного документа.

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