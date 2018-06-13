В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, появившуюся в среду в украинских изданиях.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела. Как сообщала "Страна", в закон об Антикоррупционном суде внесли лазейку для коррупционеров, которая не устраивает НАБУ.

Как известно, в день принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в Венецианской комиссии заявляли, что "довольны и счастливы" этим фактом, но замечали, что знают о его соответствии требованиям Венецианки "по сообщениям" из Киева.

В Страсбурге до сих пор ждут официальный перевод закона на английский, что позволит определить дополнительную позицию относительно конкретных норм.

Мы писали, что глава НАБУ Сытник не считает победой принятие закона об Антикоррупционном суде.