Возле кинотеатра "Ультрамарин" в Киеве появился новый лагерь ромов
В Киеве на Вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" появился табор ромов. По всей территории разбросан мусор, появились первые пострадавшие.
Об этом сообщает Информатор.
Люди на своих страницах в Facebook жалуются на разбойное поведение, есть пострадавшие.
Одна из жертв - 16-летний подросток, которого они жестоко избили толпой. Со слов мамы потерпевшего, Юлии Поповой, в парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове. Позже пострадавшего доставили в больницу и наложили 7 швов.
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Видео: facebook.com/kiev.informator.ua
Как сообщала "Страна", полиция Киева пообещала отреагировать на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке. По факту инцидента открыто уголовного производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.