В ОБСЕ завили о снижении общего числа погибших на Донбассе, но не детей
Количество жертв среди гражданского населения в результате конфликта на востоке Украины снизилось в два раза, заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина"
"Я хотел бы отметить несколько важных тенденций. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения", сказал М Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания группы.
По его словам, общее число жертв сократилось на 55%, число погибших - на 37%.
"Но даже одна человеческая жертва - это слишком много, и к сожалению, в этом году детей на одного ребенка больше, чем в прошлом", - сказал Сайдик.
Как сообщала "Страна", ранее командующий ООС не исключил применение авиации на Донбассе.
Мы писали, что за минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский военный.
Также в штабе ООС опровергли заявление "ЛНР" о расстреле маршрутки под Луганском.