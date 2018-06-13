Количество жертв среди гражданского населения в результате конфликта на востоке Украины снизилось в два раза, заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина"

"Я хотел бы отметить несколько важных тенденций. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения", сказал М Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания группы.

По его словам, общее число жертв сократилось на 55%, число погибших - на 37%.

"Но даже одна человеческая жертва - это слишком много, и к сожалению, в этом году детей на одного ребенка больше, чем в прошлом", - сказал Сайдик.

Как сообщала "Страна", ранее командующий ООС не исключил применение авиации на Донбассе.

Мы писали, что за минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский военный.

Также в штабе ООС опровергли заявление "ЛНР" о расстреле маршрутки под Луганском.