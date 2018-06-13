В "нормандском формате" - среди представителей Франции, Германии, Украины и России отсутствует концептуальная договоренность о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом в среду вечером, 13 июня сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Чтобы идти на какие-то компромиссы, нужно сначала иметь концепт. Можно говорить о разных стадиях, персонале и остальном, если у вас есть концепт того, чего вы хотите достигнуть, и договоренность между сторонами о достижении этого концепта. Концепта в "нормандском формате" относительно миротворческой миссии нет. Конечно же, нет и консенсуса", - сказала она в эфире "5 канала".

По словам замглавы МИД, Россия пытается давить на Украину на переговорах проблемой политзаключенных.

"Сейчас они (российская сторона – Прим.Ред.) в "нормандском формате" четко сдвинули внимание на очень чувствительную для нас тему - политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас болезненная тема, важная тема, что общество очень внимательно следит за этим, и начали разыгрывать эту карту", - отметила Зеркаль.

Как сообщала "Страна", на встрече нормандской четверки Украине дали понять, что Минские соглашения нужно выполнять.

Оппозиционный блок приветствует возобновление переговоров в "нормандском" формате и требует активизировать процесс выполнения Минских соглашений.

Напомним, что сказал министр иностранных дел Франции по итогам встречи "Нормандского формата".