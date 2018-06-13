Завтра, 14 июня, в Украине снова ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов, но не во всех областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в facebook.

"Дожди пройдут полосой Винниччина-Черкасская-Полтавщина-Харьковщина. На севере зацепит Житомирскую и Сумскую. Киевскую, Черниговскую - немного, незначительные локальные дожди.

В южной части (кроме Одесской области) и в Луганской и Донецкой области - сухая солнечная погода.

Воздух будет свежим на западе, + 22 ...+ 26 градусов, в общем ожидается + 26 + 30 градусов. На юге и юго-востоке - до + 30 ...+ 33 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, будет "парить", температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов" - написала она.

Фото: facebook.com