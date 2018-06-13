Синоптик показала карту дождей в Украине на четверг
Завтра, 14 июня, в Украине снова ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов, но не во всех областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в facebook.
"Дожди пройдут полосой Винниччина-Черкасская-Полтавщина-Харьковщина. На севере зацепит Житомирскую и Сумскую. Киевскую, Черниговскую - немного, незначительные локальные дожди.
В южной части (кроме Одесской области) и в Луганской и Донецкой области - сухая солнечная погода.
Воздух будет свежим на западе, + 22 ...+ 26 градусов, в общем ожидается + 26 + 30 градусов. На юге и юго-востоке - до + 30 ...+ 33 градусов.
В Киеве завтра без существенных осадков, будет "парить", температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов" - написала она.
Фото: facebook.com
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