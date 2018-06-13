Без американского посредничества - Украине будет сложно добиться в диалоге с Венгрией снятия блокирования на площадке НАТО.

Об этом в эфире "5 канала" в среду заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В этой плоскости помощь США существенна, особенно что касается диалога с венграми. Без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - сказала она.

Замминистра подтвердила, что совместная встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной пройдет 22 июня.

"Компромисс достигнут относительно того, что 22-го (июня - Прим.Ред.) будет встреча министров образования и иностранных дел совместная, которая будет посвящена вопросу рассмотрения, как дальше продвигать отношения и что мы делаем для того, чтобы у нас улучшились отношения, чтобы не было проблем на разных международных площадках", - рассказала замминистра.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Петера Сиярто с венгерской общиной Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово (Закарпатская обл.).

"Украинской и венгерской сторонами определена встреча в Берегово, 22 июня", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в дипломатических кругах.

По его словам, в консультации примут участие Климкин и Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

На повестке дня встрече будет стоять вопрос имплементации закона "Об образовании" в части языковой статьи.

Как сообщала "Страна", власти Венгрии приняли "Меморандум о защите закарпатских венгров".

В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами". По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств".

Напомним, что представители МИД и Минобразования Украины и Венгрии договорились о встрече, которая должна произойти в июне.