Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения заключенных украинцев. Ранее он договорился об этом с президентом Путиным.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал глава государства в twitter.

Фото: twitter.com/poroshenko

9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских заключенных, содержащихся в России.

Как сообщала "Страна", Савченко просит Путина помиловать всех украинских политзаключенных.

Мы писали, что российский омбудсмен собирается посетить Вышинского в украинском СИЗО.



