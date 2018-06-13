Омбудсмен Денисова отправляется в Россию для посещения заключенных украинцев
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения заключенных украинцев. Ранее он договорился об этом с президентом Путиным.
"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал глава государства в twitter.
Фото: twitter.com/poroshenko
9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских заключенных, содержащихся в России.
Как сообщала "Страна", Савченко просит Путина помиловать всех украинских политзаключенных.
Мы писали, что российский омбудсмен собирается посетить Вышинского в украинском СИЗО.