Российский омбудсмен собирается посетить Вышинского в украинском СИЗО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить Украину в начале следующей недели. Ранее Порошенко и Путин договорились, что омбудсмены Украины и России посетят заключенных
"Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста РИА Новости Украина Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона", - сказала Москалькова "Интерфаксу".
По ее словам, поездка состоится "в понедельник-вторник".
Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной "дорожной картой" посетит в ИК-6 Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова.
Как сообщала "Страна", ранее омбудсмен просила Князева и Кличко о безопасности на "Марше равенства" в Киеве.
Ранее омбудсмены Украины и России обсудили по телефону график посещения и список заключенных.