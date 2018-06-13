Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить Украину в начале следующей недели. Ранее Порошенко и Путин договорились, что омбудсмены Украины и России посетят заключенных

"Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста РИА Новости Украина Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

По ее словам, поездка состоится "в понедельник-вторник".

Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной "дорожной картой" посетит в ИК-6 Омска гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова.

Как сообщала "Страна", ранее омбудсмен просила Князева и Кличко о безопасности на "Марше равенства" в Киеве.

Ранее омбудсмены Украины и России обсудили по телефону график посещения и список заключенных.