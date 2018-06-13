Рамзану Кадырову понравилась песня Семена Слепакова, в которой главу Чечни в шутку рекомендовали назначить тренером сборной России по футболу.

Чеченский лидер сообщил, что ответил на нее своим стихотворением, передает РИА Новости.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Слепаков опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу. В частности, в ней говорится, что Кадыров "твердый, как пармезан".

В композиции глава Чечни ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч Эмиратам, после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

При этом Кадыров выразил сожаление, что в песне Слепакова российская сборная потерпела поражение.

"Это непорядок", - заявил он и пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую композицию.

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на ЧМ. В конце поста он опубликовал несколько четверостиший, в которых, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле".

"И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде "Ахмат"* я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!", - написал глава Чечни.

* "Ахмат" (чеченский футбольный клуб - Прим.Ред.)

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал юмор Слепакова "низкопробным". "В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и тем более нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — заявил он.

Умаров выразил мнение, что Слепакову следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

"Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?" — заметил министр, добавив, что "делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко". При этом Умаров подчеркнул, что у Кадырова "очень здоровое чувство юмора", и призвал Слепакова извиниться перед сборной и главой Чечни.

Россияне сыграют 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. На групповом этапе российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Видео: youtube.com/Семен Слепаков

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