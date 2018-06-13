Окружной административный суд Киева признал недействительным постановление Кабмина о снижении норм потребления газа для тех граждан, у которых не установлены счетчики.

Об этом передает ЭП.

Согласно решению суда, норма потребления газа может вырасти с 4,4 до 6 кубов (куб. м.) для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.

Нормой потребления природного газа принято считать объем, установленный в соответствии с законодательством для проведения потребителями расчетов за потребленный газ при отсутствии счетчиков газа.

В августе 2017 Кабмин принял решение по которому для потребителей, у которых не установлены счетчики - нормы пользования газоснабжением были снижены на 25%.

При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубов на одного человека в месяц.

Как сообщала "Страна", миссия МВФ прибудет в Украину после повышения цены на газ. В Нацбанке до этого сообщали, что Украина может получить пятый транш от Международного валютного фонда уже этой осенью.

Отметим, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" пригрозил отключить от газа больше сотни городов и сел, если не повысят тарифы.