США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, передает Associated Press.

"Мы надеемся, что сможем этого достичь в ближайшие два с половиной года... Надеемся, что мы сможем это сделать. Осталось еще много работы", - сказал Майкл Помпео.

Также госсекретарь США заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с северокорейскими официальными лицами позже в июне, сообщает агентство Bloomberg.

"Консультации будут проведены довольно скоро после того, как мы все вернемся на родину, - на следующей неделе или около того", - цитирует агентство госсекретаря США, находящегося в Южной Корее.

При этом Помпео подчеркнул, что именно он будет продвигать переговорный процесс вперед.

По его словам, Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации.

В то же время госсекретарь не дал четкого ответа на вопрос, почему в соглашении по итогам саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном нет пункта о подлежащей проверке денуклеаризации, которой требовала администрация США.

"Я считаю этот вопрос оскорбительным и откровенно абсурдным. Я должен быть с вами честным: это игра, и не стоит с такими серьезными вопросами играть в игры", - сказал госсекретарь.

Также США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в случае, если КНДР прекратит вести переговоры в духе доброй воли по своей ядерной программе, заявил Помпео. сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на главу госдепа Майка Помпео.

Майкл Помпео находится в Южной Корее, где он должен персонально проинформировать президента страны Мун Чжэ Ина об итогах саммита США-КНДР.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил о согласии КНДР уничтожить крупный полигон для ракетных испытаний.

Также мы сообщали, что Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться визитами.