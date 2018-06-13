Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,15 грн/$1 с 26,0975 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,14-26,16 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,1242 грн/$1 с 26,0875 грн/$1. Торговый оборот составил $308,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $287,7 млн.



Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 июня 2018г до уровня 26,124210 грн/$1 по сравнению с 26,087490 грн /$1 на 13 июня 2018г:

100 долларов США - 2612.4210, 100 евро - 3073.2521 и 10 российских рублей 4.1391.

"Страна", рассказывала про курс НБУ 12 июня - доллар подешевел, евро стал дороже.

Ранее в НБУ рассказали, кто и как определяет курс национальной валюты.

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