Президент Украины Петр Порошенко оказался на совместном фото с главой ныне непризнанной Турецкой республики Северного Кипра - Мустафой Акынджи (крайний слева).

Официальный снимок сделали в ходе торжественной церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP), которая состоялась сегодня, 12 июня в турецком городе Эскишехир.

Фото: facebook.com/Владимир Полуев

Северный Кипр в нынешнем статусе образовался в 1975 году. Этому предшествовал конституционный кризис и ввод на остров турецких войск.

Большинство государств мира, за исключением Турции, официально не признают Турецкую Республику Северного Кипра как независимое государство. ТРСК отделена от остальной части Кипра (Республики Кипр) буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая "Зеленая линия"), охраняет контингент Вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Ранее "Страна" описала главные итоги встречи "нормандской четверки" в Берлине.

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан заявил, что миротворцы ООН могут зайти на Донбасс только после прогресса в Минских соглашениях.

Напомним, что на встрече нормандской четверки Украине дали понять, что Минские соглашения нужно выполнять.