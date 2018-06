Музыканты из виртуальной группы Gorillaz, которая 25 июля выступит в Киеве на фестивале UPark, попросили организаторов обеспечить их алкоголем, британской солью, бисквитными тортами.

Эти продукты указаны в бытовом райдере артистов. Об этом пишет Styler.

Для того, чтобы группа смогла показать себя Киеву во всей красе к 13 участникам Gorillaz присоединится еще 28 дополнительных музыкантов. Для комфорта коллектива на стадионе "Динамо" оборудуют 21 гримерку и даже привезут стол для настольного тенниса.

Как оказалось, именно настольный теннис помогает музыкантам настроиться на рабочий лад перед концертом.

Также стало известно, что участники группы в бытовом райдере указали сотню литров различного алкоголя в гримерках, бутылку мескаля с британской солью, банановый хлеб, бисквитные торты "Виктория" и лимонные пирожные. Все это должно подаваться под обеденное чаепитие группы, которая уважает Британию и ее традиции, независимо от того, где дает концерт.

Играть группа планирует около двух часов, а их треклист соединит полдесятка новых треков из альбома The Now Now и все хиты с дискографии команды (Clint Eastwood, Feel Good Inc., Stylo и другие).

Отметим, что шоу Gorillaz, по версии американского издания Wired, входит в топ самых высокотехнологичных концертов современности. Для того, чтобы объединить виртуальных героев и реальных музыкантов, группа везет в столицу Украины тонны дополнительного сценического света.

