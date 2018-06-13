Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду, 13 июня, ушел в отставку.

"Между мной и правящей партией есть определенные расхождения, в частности, по вопросу эффективности экономической политики. Я хотел бы отметить, что в последние месяцы, в частности, в ряде фундаментальных вопросов, у нас с председателем партии разные мнения", - цитирует New Posts слова Георгия Квирикашили, произнесенные в администрации президента.

Также сообщается, что согласно конституции Грузии, отставка премьер-министра или прекращение его полномочий другим путем вызывает автоматическое прекращение полномочий всех остальных членов правительства.

До формирования нового правительства старый состав будет временно исполнять обязанности.

Президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую предложит парламентское большинство. Также в течение семи дней кандидат на пост главы правительства должен будет назвать кандидатуры на министерские посты, после чего представить состав правительства в парламент для получения вотума доверия.

Парламент в свою очередь в течение семи дней должен рассмотреть и проголосовать по вопросу выражения доверия новому составу правительства.

Вместе с утверждением состава правительства парламенту должна быть представлена новая правительственная программа.

Вчера в центральном офисе "Грузинской мечты" состоялось чрезвычайное заседание правящей партии. На заседании присутствовал председатель партии Бидзина Иванишвили. До начала встречи сообщалось об изменениях в правительстве, но после встречи члены правящей партии сделали заявление о том, что они обсудили результаты исследований ООН.

Напомним, что в Тбилиси полиция задержала у парламента нескольких членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и разобрала установленные митингующими палатки. При этом обстановка у здания парламента накалилась, мобилизованы бригады спецназа и сотни полицейских.

Также мы сообщали, что гавный прокурор Грузии подал в отставку на фоне вспыхнувших протестов.

Ранее "Страна" писала о том, что Грузия надеется вступить в НАТО в 2021 году.