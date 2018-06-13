Национальная полиция открыла выявила подделку экспертизы по газовому делу беглого нардепа Александра Онищенко и открыла по этому факту уголовное производство. Копия документа имеется в распоряжении "Страны".

"Под одним и тем же номером существует две экспертизы. Полиция возбудила производство по факту подделки экспертами КНИИСЕ основного заключения экспертизы по газовому делу", - заявил Стране адвокат Онищенко Олег Ищенко.

Фото: Страна.ua

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада 5 июля 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования Онищенко покинул территорию Украины. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Ранее в СМИ были опубликованы копии СМС, которые, как утверждает находящийся в розыске народный депутат Александр Онищенко, свидетельствуют о широкомасштабной коррупции со стороны окружения президента и ряда политических сил в парламенте. Фигуранты этих СМС заявили об их недостоверности.

Также мы писали, что Онищенко предсказал визит Порошенко в Испанию и рассказал о планах президента помолиться о втором сроке.