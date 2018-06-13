Опубликован полный список Администрации Путина, переназначенный после выборов
Опубликован полный состав администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщают "Ведомости".
Большинство сотрудников прошлой администрации сохранили свои должности.
В частности, Антон Вайно переназначен на пост руководителя администрации президента РФ.
Фото: vedomosti.ru
Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику.
Фото: vedomosti.ru
Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации РФ. В прошлой администрации он отвечал за СМИ.
Фото: vedomosti.ru
Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации - пресс-секретарем Путина.
Фото: vedomosti.ru
Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола.
Фото: vedomosti.ru
Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения.
Фото: vedomosti.ru
Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы.
Фото: vedomosti.ru
Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики.
Фото: vedomosti.ru
Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса.
Фото: vedomosti.ru
Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт.
Фото: vedomosti.ru
Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента.
Фото: vedomosti.ru
Андрей Фурсенко переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал вопросы образования.
Фото: vedomosti.ru
Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента.
Фото: vedomosti.ru
Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля.
Фото: vedomosti.ru
Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента.
Фото: vedomosti.ru
Сергей Глазьев сохранил пост советника президента России по экономическим вопросам.
Фото: vedomosti.ru
Александра Левицкая сохранила пост советника президента России. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы.
Фото: vedomosti.ru
Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента России, отвечающим за судебную систему и вопросы права.
Фото: vedomosti.ru
Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина.
Фото: vedomosti.ru
Антон Кобяков сохранил пост советника президента России. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума.
Фото: vedomosti.ru
Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека.
Фото: vedomosti.ru
Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре.
Фото: vedomosti.ru
Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме.
Фото: vedomosti.ru
Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном Суде.
Фото: vedomosti.ru
Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации.
Фото: vedomosti.ru
Ранее "Страна" писала о том, что Путин попал на обложку Charlie Hebdo в танке, который целится в футбольные ворота.
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