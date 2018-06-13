Опубликован полный состав администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщают "Ведомости".

Большинство сотрудников прошлой администрации сохранили свои должности.

В частности, Антон Вайно переназначен на пост руководителя администрации президента РФ.

Фото: vedomosti.ru

Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику.

Фото: vedomosti.ru

Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации РФ. В прошлой администрации он отвечал за СМИ.

Фото: vedomosti.ru

Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации - пресс-секретарем Путина.

Фото: vedomosti.ru

Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола.

Фото: vedomosti.ru

Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения.

Фото: vedomosti.ru

Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы.

Фото: vedomosti.ru

Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики.

Фото: vedomosti.ru

Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса.

Фото: vedomosti.ru

Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт.

Фото: vedomosti.ru

Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента.

Фото: vedomosti.ru

Андрей Фурсенко переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал вопросы образования.

Фото: vedomosti.ru

Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента.

Фото: vedomosti.ru

Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля.

Фото: vedomosti.ru

Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента.

Фото: vedomosti.ru

Сергей Глазьев сохранил пост советника президента России по экономическим вопросам.

Фото: vedomosti.ru

Александра Левицкая сохранила пост советника президента России. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы.

Фото: vedomosti.ru

Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента России, отвечающим за судебную систему и вопросы права.

Фото: vedomosti.ru

Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина.

Фото: vedomosti.ru

Антон Кобяков сохранил пост советника президента России. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума.

Фото: vedomosti.ru

Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека.

Фото: vedomosti.ru

Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре.

Фото: vedomosti.ru

Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме.

Фото: vedomosti.ru

Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном Суде.

Фото: vedomosti.ru

Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации.

Фото: vedomosti.ru

Ранее "Страна" писала о том, что Путин попал на обложку Charlie Hebdo в танке, который целится в футбольные ворота.

Также мы сообщали, что Меркель поддержала проведение встречи Трампа с Путиным.