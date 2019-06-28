В пятницу, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. Дата установлена в честь дня принятия Основного закона страны в 1996 году.

История праздника

Фактически Украина с провозглашения независимости жила по Конституции УССР. Украина была последней из бывших советских республик страной, которая приняла свою собственную Конституцию.

Новый Основной закон никак не могли принять – не приходили к согласию. Первый проект не прошел из-за противоречий между парламентом и тогдашним президентом Леонидом Кравчуком. Через год после того, как главой государства стал Леонид Кучма, был принят так называемый Конституционный договор, который более года заменял Конституцию.

Всего с 1990 по 1996 годы было предложено 15 проектов Конституции. В них были разные положения. Например, согласно проекту Конгресса украинских националистов, Крым был бы обычной областью Украины, а не автономной республикой.

В конце концов Конституцию приняли 28 июня, после того, как народные депутаты провели в сессионном зале всю ночь, поскольку спикер Александр Мороз не отпускал их из опасений, что больше не сможет собрать их. Беспрерывная работа продолжалась 23 часа. Голосование шло и за отдельные статьи, и за целые разделы.

В итоге за Конституцию в целом проголосовали 315 парламентариев. Это случилось в 09:19. Первыми словами спикера ВР после голосования были: "Есть Конституция!"

В День принятия Конституции в парламенте впервые прозвучал гимн Украины, в зал внесли государственный флаг.

Отмечать День Конституции как официальный праздник было предписано еще в самом документе, а праздновать его начали со следующего года.

Выходные на День Конституции

День Конституции – это государственный праздник, в который всегда дается официальный выходной. Он в 2019 году выпадает на пятницу. Итого украинцы будут отдыхать 3 дня подряд с 28 по 30 июня.

Открытки и поздравления с Днем Конституции

В День Конституции можно порадовать друзей, знакомых и коллег яркой открыткой к празднику.

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть наши права и свободы будут наивысшей ценностью, а сами украинцы помнят о своих обязанностях. Расцвета и развития нашей стране.

Пусть верховенство права, уважение друг к другу, закон и порядок будут не просто словами. Пусть в стране будет мир, благополучие, здоровая политика. С Днем Конституции!

Основной закон Украины был принят в 1996 году, но это не просто свод правил. Он работает, когда чиновники на своих местах, политики, полицейские, врачи, учителя, работодатели и работники - все украинцы - живут по Конституции, уважают права друг друга и выполняют свои обязанности. С Днем Конституции Украины!

Здоровья, мудрости и веры в Украину, в ее людей, в ее лучшее будущее. С праздником! С Днем Конституции!