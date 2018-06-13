Энергоснабжение Крыма восстановлено, магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на предприятие "Крымэнерго".

"Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время" - отметили в ведомстве.

Электроснабжение уже появилось в Симферополе и Севастополе.

Вместе с тем, на сайте Минэнерго России сообщается, что подача электричества восстановлена полностью по всему полуострову.

" В 15-41 подано напряжение всем потребителям Краснодарского края. В 15-43 включен В-1-500 ВЛ 500 кВ "Кубанская – Тамань", опробована напряжением первая секция 500 кВ. В 15-52 включен В-220 АТ-1, опробованы напряжением первая и вторая СШ 220 кВ. В 15-55 включен В-220 "Кафа № 3", опробованы напряжением третья цепь КВЛ 220 кВ "Тамань – Кафа", первая и вторая СШ 220 кВ на ПС 220 кВ "Кафа". В 17:22 энергоснабжение потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее глава анексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий, поэтому весь Крым остался без света.

Отключение затронуло 2 485 400 человек.

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