В Киево-Святошинском районе произошел взрыв самодельного устройства. При этом пострадал мужчина, которого увезли в больницу с травмой руки. Инцидент произошел в среду, 13 июня, сообщили в полиции Киевской области.

"Выяснилось, что группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить, и один из них сделал самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители на месте происшествия изъяли обломки взрывного устройства для дальнейшей экспертизы. Открыто уголовное производство.

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