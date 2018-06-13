13 июня, в Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. В результате аварии один человек погиб и еще почти три десятка получили ранения.

Как сообщает RMF24, авария произошла около 13:00.

В частности, грузовик, перевозивший дерево столкнулась с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуры.

"Грузовик въехал в поезд. Один человек погиб. Согласно последней информации, 28 человек получили ранения, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

Фото: rmf24.pl/

Отмечается, что погибшим оказался водитель грузовика.

Кроме того, в результате столкновения была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.

Выяснение обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия и прокуратура.

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