Народный депутат Борислав Розенблат опубликовал на странице в Facebook свои фотографии, на которых он изображен с огромным куском полесского янтаря.

Фото: facebook.com

Обнародованные фото народный избранник подписал "Сокровища Житомирского Полесья".

О происхождение рекордных размеров камня политик на странице в соцсети не написал, но заверил подписчиков, что янтарь был добыт легально.

Фото: facebook.com

"У нас в стране весь янтарь легального происхождения, незаконная добыча с прошлого года прекращена!!!!", - написал нардеп в комментариях.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказался возвращать семье "янтарного" Розенблата залог в 7 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что "янтарного" нардепа Розенблата признали потерпевшим в скандальном деле со взяткой.