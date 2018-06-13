Нардеп Розенблат похвастался в соцсети огромным куском янтаря
Народный депутат Борислав Розенблат опубликовал на странице в Facebook свои фотографии, на которых он изображен с огромным куском полесского янтаря.
Фото: facebook.com
Обнародованные фото народный избранник подписал "Сокровища Житомирского Полесья".
О происхождение рекордных размеров камня политик на странице в соцсети не написал, но заверил подписчиков, что янтарь был добыт легально.
Фото: facebook.com
"У нас в стране весь янтарь легального происхождения, незаконная добыча с прошлого года прекращена!!!!", - написал нардеп в комментариях.
Ранее "Страна" писала о том, что суд отказался возвращать семье "янтарного" Розенблата залог в 7 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что "янтарного" нардепа Розенблата признали потерпевшим в скандальном деле со взяткой.