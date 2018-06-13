Полицейские Львовской области начали розыск 26-летней Эльнары Абиевой за совершение уголовного преступления. Об этом Львовскому порталу сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Франковским отделом полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, разыскивается Абиева Эльнара Зафаровна, 19.08.1991 г.р., уроженка Львова ", - говорится в сообщении.

Как уточнили изданию, речь идет о львовянке, которая в январе 2018 года наехала на патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

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