В Лондоне состоялся традиционный аукцион Christie's. На торгах установили новый рекорд, продав сумку бренда Hermes Birkin за рекордные для Европы 217 114 долларов.

Об этом сообщает ВВС.

Женский аксессуар изготовлен в 2008 году из кожи крокодила. Замок стильного аксессуара сделан из белого золота и украшен бриллиантами. Ее ширина составляет всего 30 сантиметров, а состояние 10-летнего изделия относится к так называемому "второй степени". Это означает, что на сумке форуме видных повреждений.

Самая же дорогая сумка в мире была продана в 2017 году за 380 000 долларов.

Hermes Birkin выпускается с 1981 года Автор: Hiro - Kokoro/Creative Commons

Автор аксессуара назвал его Himalaya Birkin, поскольку его цвет напоминает склоны Гималаев. С аксессуарами Hermes Birkin были замечены американские звезды, в частности, Ким Кардашян, Виктория Бекхэм и Селин Дион. Поэтому, вероятно, аксессуар приобрела голливудская знаменитость.

Известно, что сумки Hermes Birkin стоят от 9,3 тысячи долларов. Однако изделие нелегко приобрести, поскольку желающих иметь стильный аксессуар слишком много. Поэтому даже звезды должны ждать своей очереди.

Звезды с сумкой Birkin.

Фото: NameWoman

Фото: NameWoman

Как сообщала "Страна", Джейн Биркин больше не носит сумки Birkin.

Также "Страна" писала, как нардеп Ефремова была замечена в Раде с сумкой Alexander McQueen за 65 тысяч гривен.