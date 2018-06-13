Кабинет министров еще на два месяца продлил сроки отключения аналогового вещания. Ранее предполагалось, что вещание отключат 1 июля, передает РБК-Украина.

В частности, согласно пояснительной записке, для своевременного выполнения задач, связанных с защитой национального телерадиоинформационного пространства, улучшения состояния покрытия территорий цифровым вещанием и обеспечения слабозащищенных слоев населения преобразователями цифрового сигнала предлагается установить конечную дату отключения аналогового вещания 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области - 31 июля 2018.

Фото: rbc.ua

Напомним, в марте Кабмин тоже продлевал сроки отключения аналогового вещания. Тогда начало поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания перенесли на 1 июля 2018 года.

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