Вопрос задолженности Киевэнерго перед Нафтогазом должен решаться в судах. Такое заявление сделал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает пресс-служба градоначальника.

"Моя четкая позиция - мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы в суд. Но у нас ключевое требование - включите газ людям", - заявил Кличко.

По его словам, Киев не может брать на себя долговые обязательства частной компании Киевэнерго из-за того, что значительную их часть составляют пеня и штрафы, которые не имеют отношения к потреблению киевлянами тепловой энергии.

"Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что из-за отказа Нафтогаза подписывать соглашение на поставку газа вновь коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, без горячего водоснабжения остались 3000 домов столицы.

Ранее в Нафтогазе предупреждали, что с 1 августа горячая вода может исчезнуть во всем Киеве, если КГГА не примет долговое обязательство Киевэнерго.

Напомним, что в Киевсовете приняли решение о создании коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, которое с августа 2018 должно взять на баланс теплосети от ПАО Киевэнерго, включая котельные. Передача этих объектов запланирована на ближайшее время.

В Нафтогазе заявили, что готовы к поставке газа, но при условии, что новое коммунальное предприятие возьмет на себя не только активы Киевэнерго, но и его задолженность перед Нафтогазом.

Ранее "Страна" писала о том, что суд оштрафовал киевлянина, который сувенирной булавой разгромил офис "Киевэнерго".

Также мы сообщали, что Киевэнерго задолжало Нафтогазу почти пять миллиардов гривен.