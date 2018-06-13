Внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев сообщил, что подал заявление в Генпрокуратуру о совершении нардепом из фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским преступления в виде заведомо неправдивого сообщения и ждет открытия производства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Чтобы не было игры в одни ворота в Генеральную прокуратуру мною подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения, предусмотренного ст.383 Уголовного кодекса Украины "заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления" и ст. 344 "Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей", - написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что прокуратура должна в течение 24 часов с момента получения заявления внести сведения в ЕРДР. "То есть, так же быстро, как внесла туда информацию по мне", - написал Евгений Мураев.

Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Сегодня в пресс-службе СБУ сообщали о том, что дело Мураева после заявлений об Олеге Сенцове передано из Генпрокуратуры в СБУ, не уточнив пока каких-либо подробностей относительно расследования.

Напомним, в отношении Мураева по призыву из провластной фракции "Народного фронта" (НФ) Генеральная прокуратура (ГПУ) открыла производство по статьям "Государственная измена" (ч. 1 ст. 111) и "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" (ч. 2 ст. 383).

Напомним также, что Мураев опубликовал видео с извинениями перед политзаключенным в РФ, украинским режиссером Олегом Сенцовым, но за украинскую власть, а не за свои слова о том, что Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги".

Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос народного депутата Евгения Мураева по делу о государственной измене из-за его высказываний по поводу Олега Сенцова.