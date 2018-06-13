Соцсеть Facebook на 225 страницах раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях.

Отчет появился в открытом доступе на сайте Конгресса США.

Согласно документу, речь идет о следующей информации:

время, частота и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);

покупки, совершенные на сторонних сайтах;

плагины в браузере пользователя;

движения курсора на устройстве;

использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

метаданные фотографий (включая время и место съемки);

установленные приложения;

названия и типы файлов на устройстве пользователя;

идентификаторы приложений;

количество свободного места на устройстве;

контакты из справочника пользователя;

журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;

ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряженные телевизоры и другие устройства в сети;

уровень заряда устройства;

настройки и разрешения на устройстве;

информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В компании добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц, но каких именно — не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что в Facebook случайно опубликовали закрытые публикации 14 миллионов пользователей.

Также Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов.