Движения курсора по монитору. В Facebook рассказали, какие данные собирают о пользователях
Соцсеть Facebook на 225 страницах раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях.
Отчет появился в открытом доступе на сайте Конгресса США.
Согласно документу, речь идет о следующей информации:
- время, частота и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);
- покупки, совершенные на сторонних сайтах;
- плагины в браузере пользователя;
- движения курсора на устройстве;
- использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
- метаданные фотографий (включая время и место съемки);
- установленные приложения;
- названия и типы файлов на устройстве пользователя;
- идентификаторы приложений;
- количество свободного места на устройстве;
- контакты из справочника пользователя;
- журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;
- ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
- информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряженные телевизоры и другие устройства в сети;
- уровень заряда устройства;
- настройки и разрешения на устройстве;
- информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.
В компании добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц, но каких именно — не уточняется.
Ранее "Страна" сообщала, что в Facebook случайно опубликовали закрытые публикации 14 миллионов пользователей.
Также Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов.
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