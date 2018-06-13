Соцсеть Facebook на 225 страницах раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях.

Отчет появился в открытом доступе на сайте Конгресса США.

Согласно документу, речь идет о следующей информации:

  • время, частота и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);
  • покупки, совершенные на сторонних сайтах;
  • плагины в браузере пользователя;
  • движения курсора на устройстве;
  • использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
  • метаданные фотографий (включая время и место съемки);
  • установленные приложения;
  • названия и типы файлов на устройстве пользователя;
  • идентификаторы приложений;
  • количество свободного места на устройстве;
  • контакты из справочника пользователя;
  • журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;
  • ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
  • информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряженные телевизоры и другие устройства в сети;
  • уровень заряда устройства;
  • настройки и разрешения на устройстве;
  • информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В компании добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц, но каких именно — не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что в Facebook случайно опубликовали закрытые публикации 14 миллионов пользователей.

Также Facebook подозревают в передаче данных пользователей производителям смартфонов.

 

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