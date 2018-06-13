Киевские чиновники намерены переименовать еще несколько столичных улиц и переулков, а также одну площадь. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Такое решение было согласовано столичными депутатами на заседании комиссии Киеврады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

В частности, собираются переименовать такие объекты:

улицу Александра Бойченко в Днепровском районе в улицу Украинского Пласта;

улицу Невскую в Шевченковском районе в улицу Нивскую;

улицу Желябова в Шевченковском районе в улицу Марии Капнист;

улицу Кировскую в Святошинском районе в улицу Старицкой-Черняховской;

улицу Мельникова в Шевченковском районе в улицу Юрия Ильенко;

улицу Павла Пестеля в Шевченковском районе в улицу Братства Тарасовцев;

площадь Красная Пресня в Подольском районе в площадь Щекавицкую;

переулок Баумана в Шевченковском районе в переулок Фузиков;

переулок Невский в Шевченковском районе в переулок Нивский;

улицу Александра Сабурова в Деснянском районе в улицу Сержа Лифаря;

улицу Тверскую в Голосеевском и Печерском районах в улицу Ежи Гедройца.

Отмечается, что все эти переименования уже прошли общественные обсуждения на городском веб-портале. Окончательное решение примут киевские депутаты на пленарном заседании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят переименовать Кировоградскую область.

Также мы сообщали, что в Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области.