Киевские чиновники намерены переименовать еще несколько столичных улиц и переулков, а также одну площадь. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Такое решение было согласовано столичными депутатами на заседании комиссии Киеврады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

В частности, собираются переименовать такие объекты:

  • улицу Александра Бойченко в Днепровском районе в улицу Украинского Пласта;
  • улицу Невскую в Шевченковском районе в улицу Нивскую;
  • улицу Желябова в Шевченковском районе в улицу Марии Капнист;
  • улицу Кировскую в Святошинском районе в улицу Старицкой-Черняховской;
  • улицу Мельникова в Шевченковском районе в улицу Юрия Ильенко;
  • улицу Павла Пестеля в Шевченковском районе в улицу Братства Тарасовцев;
  • площадь Красная Пресня в Подольском районе в площадь Щекавицкую;
  • переулок Баумана в Шевченковском районе в переулок Фузиков;
  • переулок Невский в Шевченковском районе в переулок Нивский;
  • улицу Александра Сабурова в Деснянском районе в улицу Сержа Лифаря;
  • улицу Тверскую в Голосеевском и Печерском районах в улицу Ежи Гедройца.

Отмечается, что все эти переименования уже прошли общественные обсуждения на городском веб-портале. Окончательное решение примут киевские депутаты на пленарном заседании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят переименовать Кировоградскую область.

Также мы сообщали, что в Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области.

 

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