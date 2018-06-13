В Киеве появятся улицы Украинского Пласта и Марии Капнист. Полный список переименований
Киевские чиновники намерены переименовать еще несколько столичных улиц и переулков, а также одну площадь. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.
Такое решение было согласовано столичными депутатами на заседании комиссии Киеврады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
В частности, собираются переименовать такие объекты:
- улицу Александра Бойченко в Днепровском районе в улицу Украинского Пласта;
- улицу Невскую в Шевченковском районе в улицу Нивскую;
- улицу Желябова в Шевченковском районе в улицу Марии Капнист;
- улицу Кировскую в Святошинском районе в улицу Старицкой-Черняховской;
- улицу Мельникова в Шевченковском районе в улицу Юрия Ильенко;
- улицу Павла Пестеля в Шевченковском районе в улицу Братства Тарасовцев;
- площадь Красная Пресня в Подольском районе в площадь Щекавицкую;
- переулок Баумана в Шевченковском районе в переулок Фузиков;
- переулок Невский в Шевченковском районе в переулок Нивский;
- улицу Александра Сабурова в Деснянском районе в улицу Сержа Лифаря;
- улицу Тверскую в Голосеевском и Печерском районах в улицу Ежи Гедройца.
Отмечается, что все эти переименования уже прошли общественные обсуждения на городском веб-портале. Окончательное решение примут киевские депутаты на пленарном заседании.
Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят переименовать Кировоградскую область.
Также мы сообщали, что в Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области.
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