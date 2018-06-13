Сегодня, 13 июня Шевченковский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт для устранения недостатков по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. На каких именно нарушениях акцентировал внимание суд, пока неясно - сегодня была оглашена только резолютивная часть решения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Полный текст постановления выйдет 18 июня.

Также суд до 11 августа продлил арест Александру Лосю и Ярославу Тарасенко. Они на сегодняшний день зависли в процессуальном статусе между "подозреваемыми" и "обвиняемыми".

Адвокат Лося Святослав Пархоменко заявил "Стране", что сегодняшний вердикт в части продления ареста его клиента считает вынесенным судом под давлением руководства ГПУ.

Ранее "Страна" сообщала, что следствие не нашло "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.

Также прокуратура Киева передала в суд дело об убийстве Вороненкова.