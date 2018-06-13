Шевченковский райсуд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу Вороненкова
Сегодня, 13 июня Шевченковский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт для устранения недостатков по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. На каких именно нарушениях акцентировал внимание суд, пока неясно - сегодня была оглашена только резолютивная часть решения.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Полный текст постановления выйдет 18 июня.
Также суд до 11 августа продлил арест Александру Лосю и Ярославу Тарасенко. Они на сегодняшний день зависли в процессуальном статусе между "подозреваемыми" и "обвиняемыми".
Адвокат Лося Святослав Пархоменко заявил "Стране", что сегодняшний вердикт в части продления ареста его клиента считает вынесенным судом под давлением руководства ГПУ.
Ранее "Страна" сообщала, что следствие не нашло "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.
Также прокуратура Киева передала в суд дело об убийстве Вороненкова.