Президент РФ Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства. Ранее предполагалось, что Суркова могут освободить с должности, а на его место - помощника президента России по вопросах Украины и СНГ Владислава Суркова могут назначить нынешнего постпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.

Также указом Путина Сергей Глазьев вновь назначен советником президента РФ.

Напомним, ранее Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.

В частности, по мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе. "Я видел сообщение в прессе о возможной замене, но официально у нас нет информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сообщил он.

Мы писали, что Сурков написал о ждущих Россию веках геополитического одиночества.