Сегодня, 13 июня, аннексированный Крым остался без электричества, резко упал напор воды и качество связи. В Севастополе также нет света. Правительство города пытается установить причину ЧП. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Уже известно, что отключение электроэнергии произошло за пределами Севастополя", - отметили в пресс-службе севастопольского правительства.

Ранее сообщалось, что отключение электричества и частично мобильной связи произошло в среду днем в Симферополе.

Как сообщили местные жители, света нет в разных районах полуострова, в том числе, в центре и в спальных районах. По данным пользователей соцсетей, света нет в Симферопольском районе и Севастополе.

По информации из соцсетей, в Севастополе в эти дни планировалось подключение новой ТЭЦ.

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил предварительную причину, по которой весь полуостров остался без света. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие", – написал Аксенов.

Фото: facebook.com/aksenov.rk

Ранее "Страна" писала, чем закончится война "Нафтогаза" и Кличко для жителей столицы.

Как сообщала "Страна", глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пригрозил отключить от газа больше сотни городов и сел, если не повысят тарифы.