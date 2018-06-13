В Сумской области 71-летнего мужчину, который подозревается в совершении тройного убийства, взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, соответствующее решение сегодня, 13 июня, вынес Белопольский районный суд.

11 июня в селе Старые Вирки Белопольского района 71-летний пенсионер застрелил из охотничьего ружья двух мужчин, а затем ударил ножом своего старшего 46-летнего сына. От полученных травм все пострадавшие скончались на месте.

"Такое развитие событий получила семейная ссора между отцом и младшим 37-летним сыном с одной стороны и старшим сыном и тремя его друзьями, которые прибыли ему на помощь, - с другой", - отметили в прокуратуре. В тот же день пенсионеру было сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

"По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без определения залога. Сейчас проверяется также причастность его младшего сына в указанных преступлений", - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

За содеянное пенсионеру, который до этого не был судим, грозит пожизненное лишение свободы.

"Все трое погибших вчера похоронили на кладбищах Белополье, Ворожба и Старые Вирки. Следственные действия по уголовному производству продолжаются", - отмечается в сообщении.

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