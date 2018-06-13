Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО от 2 мая "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в документе.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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