В киевском супермаркете недалеко от метро "Лукьяновская" парня жестоко избили трое молодых людей после просьбы угостить их сигаретой.

О случившемся написал пользователь Facebook Виктор Гончарук, прикрепив соответствующее видео.

В видеофрагменте видно, как трое неизвестных быстрым шагом ворвались в магазин и принялись избивать молодого парня возле касс. Охрана вяло пыталась мешать.

Как сообщил Гончарук, это случилось 8 июня в 23.30, когда пострадавший с женой пришли в супермаркет, чтобы купить продукты. На входе к нему обратились неизвестные с просьбой о сигарете. После непродолжительной перепалки парень вошел в магазин и присел возле касс, пока жена выбирала продукты. В этот момент группа из трех человек (как предположил автор сообщения – те, которые просили сигарету) подбежала к нему и начала избивать.

Охрана магазина лишь беспомощно наблюдала за происходящим.

По информации автора сообщения, пострадавшему сломали челюсть.

Фото: Скриншот

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО.

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