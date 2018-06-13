Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский отмечает тяжелое финансовое состояние компании из-за несоответствия действующих регулируемых тарифов уровню их себестоимости, однако опровергает информацию о возможном банкротстве.

"Вчера в СМИ была распространена информация о возможном банкротстве "Укрпошты". Такая оценка финансового состояния компании является ошибочной", - заявил руководитель "Укрпошты" в своем обращении к СМИ на сайте компании.

Он подчеркнул, что подобное кризисное положение из-за роста минимальной заработной платы компания уже преодолела в 2017 году, а потому сможет сбалансировать бюджет и в текущем.

По мнению Смелянского, существует два альтернативных сценария для достижения такого баланса: "Укрпошта" приводит действующие регулируемые тарифы до уровня их себестоимости либо же продолжает предоставлять только те услуги, тарифы на которые не ниже их себестоимости.

"Чтобы избежать сложного финансового положения, сейчас ведутся переговоры с регуляторами и Кабинетом министров Украины. По результатам этих переговоров "Укрпошта" до конца июня определит, по какому сценарию будет действовать", - заявил Смелянский.

Он подчеркнул, что убыточными для предприятия являются тарифы на письменную корреспонденцию, доставку периодических изданий, а также тариф на распространение пенсий, который не менялся с 2004 года.

"Мы осознаем, что большая часть сети "Укрпошты" создана для оказания регулируемых услуг, поэтому отказ от их предоставления приведет к значительному сокращению сети и численности персонала", - отметил и.о. гендиректора предприятия.

Он также подчеркнул, что 5 декабря 2017 года Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры принял решение о пересмотре тарифа на доставку пенсий, однако до сих пор новые тарифы не утверждены Пенсионным фондом.

В то же время, по словам Смелянского, о банкротстве компании речь не идет.

Как сообщалось, в апреле Министерство инфраструктуры Украины утвердило тарифы ПАО "Укрпошта" на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке. Первый этап продлится с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы будут повышаться в среднем на 24,7%. Второй этап предусматривает повышение с 1 января 2019 уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым.

Как сообщала "Страна", "Укрпочта" повысит стоимость своих услуг почти в половину.

Мы писали, что еще недавно прибыльная "Укрпочта" ушла в 415 млн гривен убытка.



