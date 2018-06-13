Предоставление сегодня Европарламентом Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

"Макрофинансовый кредит в размере 1 млрд евро, который поможет Украине покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в 2018-2019 годах, был одобрен парламентом в среду... Он должен быть выплачен двумя платежами в течение 2,5 лет, если Украина примет определенные политические меры", - сказано в нем.

В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять жесткие антикоррупционные меры, включая создание Высшего антикоррупционного суда до выплат.

В сообщении отмечается, что при голосовании депутаты выступили за принятие Европарламентом, Европейской комиссией и Советом ЕС совместного заявления о необходимых политических условиях для выплат в связи с опасениями относительно темпов реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"В этом заявлении подчеркивается, что в качестве предварительного условия предоставления кредита Украина должна уважать демократические механизмы, в том числе многопартийную парламентскую систему, верховенство права и права человека. В нем также подчеркивается, что использование помощи ЕС должно способствовать сокращению бедности и созданию рабочих мест в Украине. Депутаты также настаивают на том, что кредит зависит от прогресса в борьбе с коррупцией и, в частности создания специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии... Комиссия и Европейская служба внешних связей должны проверить соблюдение этих предварительных условий на протяжении процесса, и обнародовать свои выводы. Если они не соблюдены, то комиссия должна временно приостановить или отменить выплату", - сказано в сообщении.

Это решение еще должен окончательно утвердить Совет ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ-марш в первых рядах.

Также в Европарламенте напомнили, от чего зависит финансовая поддержка Украины.