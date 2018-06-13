Под Житомиром автобус лег на бок и перегородил трассу Киев-Чоп
Сегодня, 13 июня, в Житомирской области около села Каменка перевернулся автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", водитель и трое пассажирок получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
ДТП произошло около 13:40 на 146 км автодороги Киев-Чоп.
По предварительной информации, 54-летний сумчанин не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и его пассажиры: 52-летняя и 45-летняя жительницы Сум и 44-летняя жительница Сумской области.
Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира, что в 11 км от села.
Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).
Фото: zt.npu.gov.ua
Фото: zt.npu.gov.ua
Фото: zt.npu.gov.ua
Фото: zt.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве BMW несколько раз перевернулся и вылетел на обочину, водитель в реанимации.
Напомним также, что под Харьковом рейсовый автобус снесло с дороги боковым ветром.