Сегодня, 13 июня, в Житомирской области около села Каменка перевернулся автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", водитель и трое пассажирок получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

ДТП произошло около 13:40 на 146 км автодороги Киев-Чоп.

По предварительной информации, 54-летний сумчанин не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и его пассажиры: 52-летняя и 45-летняя жительницы Сум и 44-летняя жительница Сумской области.

Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира, что в 11 км от села.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве BMW несколько раз перевернулся и вылетел на обочину, водитель в реанимации.

Напомним также, что под Харьковом рейсовый автобус снесло с дороги боковым ветром.