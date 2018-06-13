Сегодня, 13 июня, около 15:00 Крымский полуостров оказался обесточенным. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По предварительным данным, электроснабжение отсутствует в Симферополе, Севастополе, Саках и других городах Крыма. Также резко упало качество связи и напор воды.

Сообщается, что в Севастополе не работают банки и терминалы оплаты, нет электричества в торговых центрах, а в Симферополе из-за выключенных светофоров образовались пробки.

Фото: facebook.com

Фото: twitter.com

Причины произошедшего пока неизвестны. По информации из соцсетей, в Севастополе в эти дни планировалось подключение новой ТЭЦ.

Представитель "Кубаньэнерго" подтвердил проблемы с электричеством.

"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщили в "Кубаньэнерго".

Как пишет "Медуза", по предварительным данным, на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае произошла авария.

Как пишут "Ведомости", жители Судака жалуются, что в городе нет не только электричества, но и наблюдаются перебои с мобильной связью, например, не работает МТС.

Ранее такой массовый блэкаут происходил в Крыму летом 2017 года. Тогда такие крупные города как Симферополь, Керчь, Ялта, Судак, Феодосия и Севастополь остались без электричества.

Ранее сообщалось, что Крым подает в суд на Украину из-за ущерба от энергетической блокады.