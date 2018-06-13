СБУ собирается допросить нардепа Мураева по делу о госизмене
Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос народного депутата Евгения Мураева (внефракционный) по делу о государственной измене из-за его высказываний по поводу Олега Сенцова. Об этом Украинским Новостям сообщил источник в правоохранительном ведомстве.
По его словам, повестка о вызове его на допрос пока не направлена, но обязательно будет отослана по месту его работы и проживания в ближайшее время.
Также собеседник сообщил, что уголовное производство по факту высказываний Мураева Генпрокуратура передала в СБУ.
Составляется план проведения досудебного расследования.
Как сообщала Страна, ранее Климкин воспринял слова Мураева о Сенцове как оскорбление для всего украинского народа.
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