Министр инфраструктуры Омелян готовится стать дядей
27-летняя украинская модель, актриса и телеведущая Алена Мусиенко ждет первенца от своего мужа Максима Омеляна, который является братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
На днях будущая мама выложила на странице в Instagram свое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик.
Фото: instagram.com
Свадьба актрисы и брата министра состоялась в августе 2017 года. Максим с Аленой обвенчались в Римско-католическом храме.
Напомним, что в апреле жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна родила дочку в клинике США.
Ранее "Страна" писала о том, что звезда "Танцев со звездами" родила первенца. Мальчика назвали в честь ее мужа.
Также мы сообщали, что жена Омеляна показала фото дочери, которую родила в Нью-Йорке.
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