27-летняя украинская модель, актриса и телеведущая Алена Мусиенко ждет первенца от своего мужа Максима Омеляна, который является братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

На днях будущая мама выложила на странице в Instagram свое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик.

Фото: instagram.com

Свадьба актрисы и брата министра состоялась в августе 2017 года. Максим с Аленой обвенчались в Римско-католическом храме.

Напомним, что в апреле жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна родила дочку в клинике США.

Ранее "Страна" писала о том, что звезда "Танцев со звездами" родила первенца. Мальчика назвали в честь ее мужа.

Также мы сообщали, что жена Омеляна показала фото дочери, которую родила в Нью-Йорке.