"Фуриа роха" не перестает удивлять на этом ЧМ-2018. Сборная Испании, за день до старта Мундиаля, уволила старого коуча и назначила нового главного тренера. Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора команды Фернандо Йерро.

Он будет работать с национальной сборной во время ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании. Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в российском Краснодаре вечером 13 июня.

Напомним, что сегодня был в отставку отправлен Хулен Лопетеги, который вчера подписал контракт с мадридским "Реалом". Йерро работал главным тренером в клубе "Овьедо" с 2016 по 2017 год.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА оценила доход от ЧМ-2018 в $6,1 миллиарда.

Мы писали, что ФИФА назвала страны проведения ЧМ-2026, это США, Канада и Мексика.

Также ФИФА оценила доход от ЧМ-2018 в $6,1 миллиарда.