Национальный банк сохранил требование по обязательной продаже 50% поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц.

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №65, действие соответствующей нормы продлевается до 13 декабря 2018 года включительно.

"Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержки стабильности на валютном рынке", - отмечается в сообщении.

В марте текущего года, в НБУ заявляли, что регулятор отменит требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки при условии дальнейшего пополнения международных резервов и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

При этом, согласно отчету НБУ о финансовой стабильности, погашение и обслуживание внешнего долга начинает давить на международные резервы, которые за первые пять месяцев 2018 года сократились на 3,7% - до 18,1 млрд долл.

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