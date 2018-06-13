Члены фермерских хозяйств пополнили перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Такое решение приняло правительство Украины на заседании Кабмина в среду, 13 июня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, новое правило распространяется на членов фермерских хозяйств, если они не подлежат страхованию на других основаниях.

"Данное решение позволит разделять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, уплачиваемый новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования", - говорится в сообщении.

Напомним, с января по декабрь 2018 размер минимального единого взноса составляет 819 гривен.

В феврале Кабмин принял постановление, которое изменяет порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отношении отдельных категорий застрахованных лиц.

Кроме того, в апреле Верховный суд Украины освободил физических лиц-предпринимателей, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, от уплаты ЕСВ, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь.

Как сообщала "Страна", Порошенко освободил от уплаты ЕСВ организаторов матчей УЕФА.