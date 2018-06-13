Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкой области) и Новоалександровку (Луганской области) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данные населенные пункты (Гладосово и Травневое – Донецкая область, Новоалександровка – Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположенных на линии соприкосновения.

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