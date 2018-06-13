Шокирующий инцидент произошел в Кривом Роге, где в среду, 13 июня, полиция задержала семейную пару, которая использовала свою четырехлетнюю дочку для создания порнографического видео. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Уточняется, что родители ребенка - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - являются выходцами из одной из стран Кавказского региона.

О резонансном случае в соцсети написал и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что эта тварь делала с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - написал в соцсети Вячеслав Аброськин.

Фото: npu.gov.ua

Злоумышленники вступали с дочкой в половые сношения и фиксируя это на видео. Продажа видеофайлов происходила в анонимном сегменте интернета, а для оплаты использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. В квартире, которую злоумышленники арендовали силовики провели санкционированный обыск, изъяли компьютерную и видеотехнику и мобильные телефоны.

Продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.

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