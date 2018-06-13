Экс-нардепу Шепелеву суд продлил арест еще на два месяца - ГПУ
Бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще еще на 2 месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Решение о продлении ареста суд принял недавно.
Шепелев будет содержатся под стражей еще как минимум 2 месяца, до августа.
Напомним, Александра Шепелева обвиняют в хищении средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн гривен и причастности к расхищению средств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн гривен.
Ранее "Страна" сообщала, что из высотки в центре Киева, где был офис бывшего нардепа Иванющенко, вывозят вещи семьи арестованного экс-депутата Шепелева.
Также суд арестовал имущество экс-нардепа Шепелева и его семьи.
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