Бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще еще на 2 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Решение о продлении ареста суд принял недавно.

Шепелев будет содержатся под стражей еще как минимум 2 месяца, до августа.

Напомним, Александра Шепелева обвиняют в хищении средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн гривен и причастности к расхищению средств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что из высотки в центре Киева, где был офис бывшего нардепа Иванющенко, вывозят вещи семьи арестованного экс-депутата Шепелева.

Также суд арестовал имущество экс-нардепа Шепелева и его семьи.